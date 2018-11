Scopre il tradimento del fidanzato il giorno prima delle nozze, la rivelazione choc sull'altare

Ultimo aggiornamento: 19:47

«Niente, oggi si celebra l'onestà». Sono state queste le parole di una sposa all'altare dopo aver scoperto la sera prima delle nozze che il suo futuro marito lada tempo e lo aveva fatto anche il giorno prima di sposarla. La donna, come riporta il Daily Mail , ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi da un numero sconosciuto la sera prima del matrimonio, mentre brindava con le sue amiche.Una donna le ha raccontato chi era realmente l'uomo che stava per sposare. Le ha detto che la tradiva da tempo, che andava a letto con lei da mesi e lo aveva fatto anche qualche ora prima che lei le scrivesse. L'amante del suo futuro marito le ha scritto di non sposarlo e lei ha voluto crederci, ma ha deciso di chiudere la storia a modo suo., come se non ci fosse nulla di strano, poi, quando in chiesa c'è stato il silenzio ha parlato lei prima del sacerdote, raccontando nel dettaglio quello che era accaduto e chi era l'uomo che credeva essere l'amore della sua vita. Il matrimonio è saltato, ma la donna ha invitato ugualmente tutti a partecipare al banchetto di nozze, non come celebrazione dell'amore, ma della verità.