Tour beach anche per la Legione straniera: si cercano in spiaggia 1.245 nuovi agenti francesi

Non bastassero il Jovabeach di Jovanotti e il giro mezzo disdettato di Matteo Salvini ara c'è il beach tour anche per la Legione straniera. I tempi cambiano e quel corpo che era ammantato di leggenda e bellezza - a cominciare dal film con Belmondo nel 1952 - non ha più evidentemente quell'appeal da eroe maledetto, pagato bene, sui giovani. Così quest'anno la Legione straniera recluta direttamente sulle spiagge di Francia, con il preciso obiettivo di coinvolgere un maggior numero di francesi tra le sue fila. «Apprezza i nostri valori? Allora cominci col togliersi quel cappellino», apostrofa, con tono autoritario il legionario Sang-Jin Lee, dinanzi a un ragazzino in pantaloncini corti e infradito. Descritta da un cronista dell'agenzia France Presse, la scena si svolge sulla spiaggia di Berck, nel nord del Paese, dove la mitica Legion Etrangère è sbarcata in questi giorni con un apposito camioncino, in cerca di nuovi "Rambo" di Francia. Solo un esempio, dunque, di quanto sta accadendo in una sessantina di spiagge della République, dove la «legione vuole mostrare che esiste, informare sulle sue missioni, i vantaggi ma anche gli inconvenienti», spiega Lee, responsabile dell'antenna informativa della zona di Lille. Il suo distaccamento copre sette dipartimenti francesi reclutando tutto l'anno. «L'estate ci sono meno candidati, così andiamo in spiaggia, dove sta la gente», aggiunge il legionario in cravatta verde. Unità di elite e di combattimento pronta a tutto, la Legione Straniera conta circa 8.000 uomini di 150 diversi Paesi. Per quest'anno, l'obiettivo è di assoldare altri 1.245 soldati tra i 17 e i 40 anni per uno stipendio netto di 1.200 euro al mese. No nmale in questi tempi di crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA