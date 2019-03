Tornado devastanti in Alabama: almeno 23 morti, tra cui due bambini

Il maltempo ha lasciato quattromila utenti senza elettricità in tutto lo stato, duemila dei quali nella sola contea di Lee, ma il trbuto peggiore è in termini di vite umane. È di almeno 23 morti, tra cui due bambini, il bilancio dei tornado che si sono abbattuti sulla contea di Lee, nello stato americano dell'Alabama. Il bilancio, secondo le autorità locali potrebbe ulteriormente aggravarsi ma le operazioni di soccorso sono state interrotte fino all'alba perché troppo rischiose. Non si conosce il numero dei feriti, anche se almeno 40 sono quelli ricoverati dell'East Alabama Medical Center.



Ultimo aggiornamento: 07:50

