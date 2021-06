Il dipartimento di Medicina dell'univesità della Marina, istituto con sede a Shanghai in Cina, qualche giorno fa ha rivelato che i suoi ricercatori hanno fatto partorire dei roditori di sesso maschile. I topi nati a seguito di questo esperimento sarebbero vissuti fino all'età adulta senza presentare particolari problemi di salute o malformazioni. Tuttavia, gli scienziati hanno affermato di aver trovato alcuni feti morti che presentavano caratteristiche anormali: alcuni esemplari avevano morfologia e colore «diversi rispetto a quelli partoriti normalmente», mentre in altri è stata evidenzata «atrofia o gonfiore della placenta». Nel loro documento di ricerca, il team ha scritto: «Per la prima volta, è stato costruito da noi un modello animale di mammifero di gravidanza maschile. La nostra ricerca rivela la possibilità di un normale sviluppo embrionale negli animali mammiferi maschi e potrebbe avere un profondo impatto sulla ricerca sulla biologia riproduttiva».

In base alla ricostruzione dell'esperimento fatta dagli scienziati, il primo passaggio è stato unire un esemplare di ratto maschio castrato e un esemplare femmina incinta “attaccandoli", letteralmente, tramite delle porzioni di pelle: nella fase immediatamente successiva i ricercatori si sono assicurati che i topi uniti condividessero il sangue. Dododiché si è svolto il trapianto nel corpo del maschio all'interno di una porzione dell'utero della femmina, per poi impiantare, sempre nell'animale di sesso maschile, gli embrioni che si erano sviluppati nel corpo del topo femmina incinta. Passate tre settimane e mezzo, periodo di tempo necessario per monitorare l'andamento della gravidanza indotta, i ricercatori hanno eseguito quel che è stato definito il “parto cesareo”. «La nostra ricerca rivela che è possibile un normale sviluppo embrionale negli animali mammiferi maschi e potrebbe avere un profondo impatto sulla ricerca sulla biologia riproduttiva», hanno affermato i ricercatori di Shanghai.

