Tir dell'orrore, gli ultimi messaggi di Pham: «Non respiro. Mi spiace mamma, vi amo tanto»

Una famiglia vietnamita sta vivendo momenti da incubo perché teme che la figlia sia tra le 39 vittime cinesi della tragedia del tir dell'Essex, in Inghiletrra. I parenti della giovane ragazza infatti hanno ricevuto messaggi inquietanti dalla figlia dove diceva loro che stava soffocando. Pham Thi Tra My, 26 anni, ha inviato una serie di messaggi a sua madre intorno alle 22:30 del 22 ottobre dicendo: «Sto morendo, non riesco a respirare». E ancora: «Sono veramente molto, molto dispiaciuta, mamma e papà, il mio viaggio verso una terra straniera è fallito. Ma vi amo tanto a tutti!.»

I familiari di Pham hanno ricevuto lo straziante messaggio d'addio della figlia due ore prima che il container arrivasse al terminal di Purfleet, in Inghilterra, a bordo di una nave imbarcata da Zeebrugge, in Belgio. Esattamente l'ultimo posto da cui Pam ha fatto sentire la sua voce.

Aveva pagato 30 mila sterline ai trafficanti per farsi portare in Gran Bretagna

, racconta il fratello alla Bbc.

Era partita dal Vietnam il 3 ottobre, prima volando in Cina, dove è rimasta un paio di giorni, quindi da lì fino alla Francia. Ci ha chiamati ogni volta che ha raggiunto una nuova destinazione. Ha compiuto il primo tentativo di attraversare la Manica il 19 ottobre, non sappiamo da quale porto, ma è stata scoperta e rimandata indietro. Ci ha detto di non chiamarla, perché i trafficanti non le permettevano di ricevere telefonate

. Ha inviato le sue ultime parole con un sms. Non è chiaro se sia soffocata per mancanza d'aria o, secondo un'altra possibile versione, se sia morta congelata: nel container la temperatura poteva scendere fino a 25 gradi sottozero.

Ultimo aggiornamento: 19:21

