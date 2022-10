Tim Gough, dj muore per un malore durante la diretta radio: aveva 55 anni

Il dj radiofonico, Tim Gough è morto durante la presentazione in diretta del suo programma mattutino. L'uomo (55 anni) è stato improvvisamente colto da malore ieri mattina, mentre conduceva il suo programma in onda la mattina presto, dal titolo "GenX Radio Suffolk".

I messaggi dopo la morte

L'emitettente "Radio Suffolk" ha dato la notizia della morte del dj sulla loro pagina Facebook: «È con il cuore afflitto che vi informiamo che il nostro caro amico e conduttore Tim Gough è morto questa mattina mentre presentava il suo programma. Il nostro affetto è per la sua famiglia: figlio, sorella, fratello e mamma. Tim è morto facendo ciò che amava. Aveva 55 anni».

James Hazell, il proprietario della stazione radio, ha dichiarato: «Tim ha fatto parte della costruzione del nostro successo e non permetterò che il suo duro lavoro vada perduto. Contribuiremo tutti insieme a costruire la miglior radio possibile. Sarà l'eredità di Tim».

La presentatrice di Virgin Radio UK, Amy Voce, scrive: «Tim è stato il mio primo responsabile a radio "Leicester Sound" quando avevo 18 anni. Ho un ricordo bellissimo e ci siamo sempre tenuti in contatto,se non fosse stato per lui oggi non sarei qui».

Gaynor Marshall, produttore esecutivo della radio della BBC, ha aggiunto: «Una notizia straziante. Quando ero a "Smooth Radio Nottingham" mi prese sotto la sua ala, un uomo adorabile e super premuroso».