Porto Rico, Tiktoker precipita da una scogliera e muore per girare un video: Edgar Garay aveva 27 anni Edgar Garay era a Porto Rico con il cugino. Il 27enne stava un video per il suo profilo social quando è caduto da un precipizio di oltre 20 metri ed è morto. Il fratello: “Gli avevamo detto di non avvicinarsi troppo al precipizio”