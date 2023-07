Salto dalla barca in corsa, la nuova sfida su Tiktok: morte 4 persone. «Collo spezzato all'istante»

Almeno quattro persone, tra cui un padre, sono morte negli ultimi mesi per aver ceduto a una nuova e mortale tendenza di TikTok, secondo le autorità dell'Alabama.

Secondo il comandante Jim Dennis della squadra di soccorso di Childersburg, gli amanti del brivido saltavano o si lanciavano dal retro di imbarcazioni in corsa, per poi rompersi il collo sulla scia e annegare.

"Negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti che erano facilmente evitabili. Stavano facendo una sfida TikTok. Si tratta di salire su una barca che va ad alta velocità, saltare dal lato della barca, senza tuffarsi, saltando a piedi uniti e sporgendosi nell'acqua", ha detto Dennis alla WBMA.

Questa tendenza, chiamata boat jumping, è stata un problema per i primi soccorritori negli ultimi due anni, ha detto il capitano, ma è aumentata soprattutto dall'inizio dell'anno.

La prima vittima è morta a febbraio dopo essersi tuffata nel fiume Coosa mentre la moglie e i figli guardavano dall'interno della barca.

"Purtroppo ha registrato la sua morte", ha detto Dennis.

Nonostante la tragica fine, altre tre persone hanno ignorato gli avvertimenti dei soccorritori e hanno subito lo stesso destino.

Una ricerca su TikTok di "#boatjumping" o di qualsiasi iterazione delle due parole mostra un flusso di temerari che filmano il loro potenziale contatto con quella che Dennis ha definito "morte istantanea".

I partecipanti sono di tutte le età.

"Penso che le persone, se vengono riprese dalla telecamera, siano più propense a fare qualcosa di stupido perché vogliono mettersi in mostra davanti ai loro amici per i social media", ha dichiarato Dennis alla ABC 7.

L'alta velocità della barca, combinata con l'acqua ferma, rende pericolosa la piattaforma di atterraggio, che sembra simile al cemento.

Se un individuo che salta da un'imbarcazione in movimento non protegge il collo e la testa, potrebbe rimanere paralizzato in modo permanente o, più probabilmente, morire all'istante.

Dennis esorta i diportisti a evitare questa tendenza mortale e invita i loro cari a non partecipare.

"Non fatelo", ha detto. "Non ne vale la pena".