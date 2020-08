TikTok, ultimatum di Trump: «Vendita entro il 15 settembre o via dal mercato Usa»

TikTok, dopo l'annuncio di Mnuchin ieri, arriva il diktat del presidente Donald Trump : «Se non viene venduta entro il 15 settembre TikTok sarà fuori dal mercato negli Usa». Colloquio aperti in queste ore tra Microsoft e Bytedance per l'acquisto della popolare App. Microsoft in borsa guadagna circa il 4% soprattutto dopo aver ricevuto un chiaro beneplacito dall'amministrazione Usa. Domenica Microsoft aveva fatto trapelare il suo interesse, consapevole della contrarietà del presidente Trump che avrebbe voluto bandire l'applicazione per problemi di sicurezza.

