Giappone, il tifone Faxai devasta Tokyo: donna muore scaraventata dal vento contro un muro

Un nuovo tifone si è abbattuto su Tokyo e già si iniziano a contare i danni. Il bilancio provvisorio del passaggio di Faxai, questo il nome dato al tifone, sulla capitale giapponese è per ora di un morto, almeno 30 feriti e 910mila abitazioni rimaste senza elettricità. L'unica vittima accertata fino ad ora è una donna, di 50 anni, che è stata scaraventata dal fortissimo vento contro un palazzo di un quartiere residenziale di Tokyo, come riporta il sito Nhk. La donna è morta in ospedale, per le gravi ferite riportate alla testa.

People in eastern Japan woke up Monday morning to survey the damage caused by Typhoon Faxai. It made landfall overnight near Tokyo, leaving dozens injured and hundreds of thousands of homes without power. pic.twitter.com/Z52dySxRmf

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) September 9, 2019