Verrà smantellato e venduto all'asta il complesso residenziale The Vessel di New York: troppi i suicidi dalla scalinata

Il complesso residenziale The Vessel, ribattezzato come "la scalinata di New York", verrà smantellato a causa dei troppi suicidi. La struttura di Hudson Yards con la sua silhouette snella ed alta fatta di 46 metri di rame, che ricorda la torre Eiffel, costruita per diventare un'attrazione della Grande Mela si è rivelata in realtà un rischio alla sicurezza pubblica, sono troppe ad oggi le persone che hanno deciso di togliersi l vita gettandosi nel vuoto dall'altissima scalinata. Così, in un comunicato congiunto, Related Company, la società che ha sviluppato il complesso residenziale e commerciale di Hudson Yards e Thomas Heatherwick, l'architetto che ha progettato l'opera, hanno annunciato che sarà rimossa. «Anche se riteniamo che Vessel sia una forma di arte pubblica largamente fraintesa - si legge nella nota - abbiamo preso la difficile decisione di rimuovere la struttura. Abbiamo ascoltato le preoccupazioni della comunità e siamo arrivati alla conclusione che Vessel, nella sua forma attuale, pone un rischio alla sicurezza pubblica. Crediamo che un rendering digitale del progetto servirà ad onorarne l'eredità senza mettere in pericolo vite»

Rendering in vendita

Ed è per questo che un rendering digitale della struttura verrà venduto all'asta il mese prossimo come un non-fungible token (NFT) e il ricavato servirà a coprire i costi per lo smantellamento. Sin dalla sua apertura nel 2019, Vessel è stato costretto a chiudere più volte proprio a causa dei suicidi. L'ultima lo scorso gennaio quando un 21 enne del Texas è saltato giù e da allora non aveva più riaperto. Centocinquatraquattro rampe di scale, incastrate tra loro con 2500 gradini al punto da sembrare un intreccio di vasi sanguini ecco perchè il nome The Vassel, per il monumento che fin dalla sua apertura aveva raccolto critiche e preoccupazioni da esperti e residenti che avevano sollevato il problema della sicurezza. La scalinata circolare ha infatti barriere protettive troppo basse e anche se la Related aveva più volte detto che avrebbe rivisto i protocolli di sicurezza in realtà non ha mai affrontato il problema in modo diretto. Accolgono con grande consenso gli abitanti di New York questa decisione «Era ora - ha commentato un residente che lavora ad Hudson Yards - Ho pregato per questo giorno dal 2019. Questa cosiddetta opera d'arte che somiglia ad un burrito dall'inferno era visivamente offensiva ma anche pericolosa». C'è tuttavia però chi ha criticato la scelta di vendere il rendering come un token criptografico. La forma di cripto arte è finita sotto accusa di recente infatti per l'alto impatto ambientale in quanto la blockchain di Ethereum, la piattaforma quale girano I token, utilizza un uso eccessivo di carbonio. «Il Vessel - ha commentato Mikah Arahsib, un anti-NFT - continuerà a fare danni in altri modi».

La storia del The Vessel

The Vessel è stato aperto nel 2019 realizzato in acciaio, bronzo e cemento ed è costato circa 150 milioni di dollari ed ha un cuore tutto italiano: i pezzi sono stati costruiti a Monfalcone in provincia di Gorizia. Si trova al centro di Hudson Yards Plaza, la porta d'ingresso verso il gigantesco centro commerciale di quella che si può considerare una mini-città e metaforicamente una nuova West Side Story all'ombra del fiume Hudson e confinante con l'Highline. Una mini-città da 25 miliardi di dollari che ha ridisegnato lo il famoso skyline di New York tra la decima e la dodicesima strada e dalla 30ma alla 34ma strada e che ha cominciato a prendere vita agli inizi del duemila. Hudson Yards è sorta dalle ceneri di un progetto per un nuovo stadio messo in cantina per i costi elevati. Al suo posto ci sono ora grattacieli commerciali, residenziali, un hotel Equinox, un centro artistico polifunzionale chiamato 'Shed', oltre cento negozi principalmente di lusso, tra cui Neiman Marcus, all'interno del complesso 'The Shops' e innumerevoli punti ristorazione.

