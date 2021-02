Texas in emergenza, bufera sul senatore Cruz che va in vacanza in Messico

Il senatore repubblicano del Texas Ted Cruz è finito in una bufera mediatica dopo che sono state diffuse sui social media foto che lo immortalano sulle spiagge caraibiche di Cancun, in Messico, mentre il suo stato è in emergenza dopo la tempesta invernale che ha lasciato milioni di persone senza elettricità. Diversi utenti hanno pubblicato immagini su Twitter che ritraggono Cruz e la famiglia all'aeroporto di Houston e a bordo di un volo diretto a Cancun. Sull'influente senatore è piombata una valanga di critiche. Secondo fonti informate citate dai

media Usa, la vacanza con la famiglia era stata prenotata da lungo tempo, e Cruz avrebbe prenotato immediatamente un volo che oggi pomeriggio lo riporterà in Texas.

