Texas, bimotore executive cade in atterraggio, sei morti

USA: Piccolo aereo si schianta vicino all'aeroporto municipale di Kerrville in Texas: 6 morti pic.twitter.com/3h0Z3LZIMJ — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) 22 aprile 2019

NEW YORK – Stava tentando di atterrare. Ma il pilota ha perso il controllo, e il bimotore si è schiantato al suolo. Nessuna delle sei persone che viaggiavano a bordo del piccolo aereo partito da Houston alla volta di Kerrville, in Texas, è sopravvissuta.L’incidente è avvenuto alle nove del mattino, ora del Texas. Il bimotore era un Beechcraft Baron E58, che è considerato un “mulo dei cieli”, con un interno di lusso. E’ uno dei piccoli aerei preferiti dai piloti per il comfort interno e l’affidabilità della macchina.L’incidente dunque ha subito risvegliato l’interesse delle autorità. E sul posto sono prontamente arrivati gli investigatori della Faa (la Federal Aviation Administration) e del Ntsb (National Transportation Safety Board).Il volo era decollato da Houston, senza problemi, e non aveva segnalato nessuna anomalia nell’avvicinarsi a Kerrville, una cittadina a nord di San Antonio, dove stava per atterrare.L’aereo che portava cinque passeggeri e un pilota, è caduto a 10 chilometri dalla pista di atterraggio, in un avvallamento roccioso parte di un ranch privato. Le autorità non hanno ancora rilasciato i nomi delle vittime, in attesa di informare tutti i parenti.