Texas, la Corte Suprema non cancella la norma anti-aborto: l'interruzione di gravidanza vietata dopo sei settimane

Giovedì 2 Settembre 2021, 17:51

La Corte Suprema degli Stati Uniti non sospende la legge del Texas che proibisce l'aborto dopo sei settimane di gravidanza, anche in caso di stupro o incesto

L'Alta Corte, molto divisa con quattro dei suoi nove giudici contrari alla decisione, non si pronuncia sulla costituzionalità della legge, appena entrata in vigore, ma invoca «questioni di procedura complesse e nuove».

APPROFONDIMENTI USA Texas, la Corte Suprema non sospende la legge anti-aborto MACROECONOMIA USA, licenziamenti agosto ai minimi dal 1997 TERRORISMO Afghanistan: «Possibili azioni coordinate con i... MONDO Stati Uniti, i danni dell'uragano Ida MONDO New York travolta dalla coda dell'uragano Ida

La nuova legge anti-aborto

Entra in vigore in Texas la legge che vieta l'aborto dopo la sesta settimana, la più stringente d'America. Il divieto diventa effettivo dopo che la Corte Suprema non si è pronunciata sulla richiesta di emergenza di ospedali e sostenitori dei diritti dell'aborto, che le avevano chiesto di bloccarlo. La legge prevede che non si può procedere con l'aborto se si è in grado di rilevare il battito cardiaco.

Stellantis acquista First Investors Financial. Società di finanziamento per l'acquisto di auto negli Usa

La presa di posizione di Biden e Clinton

«La decisione della Corte Suprema è un attacco ai diritti delle donne». Lo afferma il presidente Usa Joe Biden dopo che i saggi americani hanno deciso, con cinque voti a favore e quattro contrari, di non bloccare l'entrata in vigore della legge. Questa legge texana per Biden è «apertamente incostituzionale» e promette che la sua amministrazione proteggerà e difenderà il diritto all'interruzione di gravidanza.

«Con il favore delle tenebre, scegliendo di non fare nulla, la Corte suprema ha consentito che una legge incostituzionale sull'aborto entrasse in vigore la scorsa notte. La sua decisione non cambia il fatto che i diritti riproduttivi sono diritti umani. Combatteremo per loro»: lo twitta Hillary Clinton dopo la decisione della Corte.