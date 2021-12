Test positivo in volo, insegnante si chiude nel bagno dell'aereo per 5 ore

In quarantena per cinque ore nel minuscolo bagno di un aereo durante un volo intercontinentale: non è un’inopportuna barzelletta in tempi di Covid-19, ma la disavventura che ha avuto per protagonista Marisa Fotieo, giovane insegnante del Michigan, negli Stati Uniti. Il 20 dicembre la donna si è imbarcata su un volo Icelandair da Chicago a Reykjavik, in Islanda: dopo il decollo, ha avvertito un leggero mal di gola e così ha deciso di utilizzare uno dei test rapidi che aveva portato con sé per il viaggio. «Ho portato subito il test in bagno: nel giro di pochi secondi, sono apparse due linee, segno della posività», ha raccontato Marisa alla rete americana Nbc, aggiungendo: «C’erano 150 persone sul volo e la mia paura più grande era contagiarle». Proprio per non diffondere il virus, l’insegnante ha deciso di autoisolarsi nella minuscola toilette dell’aereo per le restanti cinque ore di volo sopra l’Oceano Atlantico.

Una vicenda che Marisa, ora chiusa in un covid hotel gestito dalla Croce Rossa della capitale islandese, sta documentando su Tik Tok: dopo il primo video girato in aereo che ha già totalizzato quasi 4 milioni di visualizzazioni e richiamato l'attenzione della stampa americana, la ragazza aggiorna quotidianamente i suoi follower sulla sua quarantena. Scorrendo il suo account si trovano il test molecolare negativo eseguito prima della partenza, le colazioni islandesi, ma soprattutto l'amicizia nata con la hostess Ragnhildur "Rocky" Eiríksdóttir che non ha soltato assistito Marisa in volo, ma che le ha inviato in hotel cibo, fiori e un piccolo albero di Natale affinché potesse assaporare, almeno in parte, lo spirito natalizio.