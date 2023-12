Tesoro di San José, la Colombia recupererà il carico di oltre 20 miliardi custodito nel relitto affondato nel 1708

Il governo colombiano ha annunciato che tenterà di recuperare il carico del galeone San José, naufragato nel 1708, che si ritiene contenga un tesoro dal valore di oltre 20 miliardi di dollari. Si tratta senza dubbio del bottino più prezioso di sempre, tanto che la nave spagnola è conosciuta come il «Santo Graal dei cacciatori di relitti». Il galeone è stato affondato durante un attacco durato quasi dieci ore da parte di quattro navi da guerra britanniche capitanate dal corsaro Charles Wager, che colpì non solo il San Josè ma anche le quattordici imbarcazioni mercantili e altri due galeoni della flotta spagnola.

Le ultime testimonianze parlano di un carico pari a 344 tonnellate di monete d'oro e argento e 116 scatole di smeraldi (proveniente dal Perù).

Il tesoro del San Josè, dal valore stimabile in miliardi di dollari, lo ha reso una delle navi leggendarie nel corso dei secoli e il suo ritrovamento risulta essere uno dei più importanti, non solo del patrimonio sommerso, ma probabilmente di tutti i tempi.

Caraibi, scoperto relitto con tesoro da 20 miliardi di dollari: scatta la corsa a recuperarlo

Il ministro della Cultura colombiano, Juan David Correa, ha affermato che i primi tentativi verranno effettuati tra aprile e maggio, a seconda delle condizioni dell'oceano nei Caraibi. Correa ha detto che il materiale estratto dal relitto, probabilmente da un robot o da un sommergibile, sarà portato a bordo di una nave della marina per essere analizzato. Sulla base dei risultati potrebbe essere programmato un secondo tentativo. La nave è stata localizzata nel 2015, ma il suo recupero è rimasto impantanato tra controversie legali e diplomatiche.

