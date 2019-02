Terrore sul Lauda Air: «L'aereo ha perso quota e s'è inclinato, poi il panico»

«L'aereo ha cominciato a perdere quota e s'è inclinato. Ho temuto di morire, i passeggeri gridavano, le hostess piangevano. Una si è buttata a terra, un'altra è svenuta. Sembrava di stare in un film. Ero convinto che saremmo andati giù» racconta Fabio Bernarda, 30enne di Longarone che lavora come gelatiere in Germania, ad Hannover.

LEGGI ANCHE La scaletta dell'aereo si spezza, i passeggeri precipitano nel vuoto in Siberia

Nei giorni scorsi era a Roma per un corso professionale e ieri doveva far rientro a casa: alle 10 è salito sul volo della Laudamotion. Durante il volo il terrore causato dalla turbolenza. Fortunatamente poi tutto è tornato nella norma, ma la paura è stata tantissima.

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA