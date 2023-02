Terremoto Turchia oggi, magnitudo di 7.9: almeno 76 morti e 440 feriti. Si scava sotto le macerie. In Italia rientra l'allerta tsunami

Devastante terremoto in Turchia. Sono passate da poco le 2 in Italia (le 3 in Turchia) quando otto scosse di fortisima intensità hanno colpito il sud del Paese, non lontano dal confine con la Siria: secondo le rilevazioni dell’Ingv, la maggiore è quella registrata alle 2:17 con magnitudo 7.9. Successivamente ne sono state avvertite altre sette tutte comprese tra magnitudo 4.7 e magnitudo 5.6. Al momento sono 76 le vittime confermate, ma il bilancio è destinato a salire di ora in ora.

#Terremoto en Turquía 🇹🇷.

La situacion es grave y lamentable. autoridades hablan de cientos de personas fallecidas.

La magnitud 7,8

Reportan edificios caídos con gente Atrapada.

⚠️Después del poderoso terremoto Se reporta muy grande explosión en Kahramanmaras. pic.twitter.com/enbtTA3Oh9 — El Nuevo Gráfico de Hidalgo (@ElNvoGraficoHgo) February 6, 2023

L'allerta tsunami in Italia

In Italia era stata diramata anche l'allerta tsunami dopo la forte scossa in Turchia. Un'emergenza che però sembra ridimensionata. «Le prime registrazioni - ha spiegato il direttore operativo della Protezione Civile, Luigi D’Angelo - hanno fatto rilevare un’onda non superiore ai 15 centimetri. Si sta monitorando. Dalle prime informazioni l’allarme sembra ridimensionato». Le previsioni indicano un possibile arrivo dell’onda in Italia alle 6,30, lungo le coste calabresi. La Protezione civile italiana, sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (Cat) dell’Ingv, aveva diramato un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali, avverte in una nota il dipartimento. Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare.