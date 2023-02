Terremoto Turchia, squadra di pallavolo femminile sotto le macerie. «Non riusciamo a trovarle»

Sepolte sotto le macerie. Un inferno in Turchia. Il terremoto di oggi potrebbe aver portato via un'intera squadra di pallavolo: quella del Rasus Kimya Hatay Volleyball Team. «Per favore, abbiamo bisogno di informazioni da qualcuno che vive all'Antakya sport hall - scrive su Twitter il giocatore Eneshan Can dell'Alanya Belediyespor -. Non riusciamo a raggiungere le nostre ragazze della pallavolo che vivono lì. Dicono che l'edificio è stato demolito. Per favore, avvisateci».

Terremoto Turchia, distrutto il castello di Gaziantep fortezza dei romani: era patrimonio dell'Unesco

Terremoto in Turchia, squadra di pallavolo dispersa: l'appello della Federazione

La Federazione turca di pallavolo ha annunciato che la squadra è sotto le macerie dell'edificio in cui erano ospitate. Le giocatrici della Rasus Kimya Hatay Volleyball Team giocano nel campionato nel 15° Gruppo della TVF Women's Volleyball 2nd League. Tra le informazioni pervenute c'è che l'edificio in cui si trovavano era distrutto dal terremoto avvenuto a Kahramanmaras alle 04:17 locali.

Lütfen burada yaşayan birinden bilgiye ihtiyacımız var Antakya spor salonu karşısı Cumhuriyet mah. Bostan Sk. No 1 orada yaşayan voleybolcu kızlarımıza ulaşamıyoruz. Binanın yıkıldığını söylüyorlar. Lütfen elden ele ulaştıralım lütfen. #hataydeprem #afad #antakya #deprem — Eneshan Can (@eneshncan) February 6, 2023

Gli sportivi che mancano all'appello

Restano inoltre sotto le macerie anche le squadre di pallavolo femminile e maschile di 28 giocatori della Repubblica turca di Cipro del Nord per il torneo svoltosi ad Adiyaman. Allo stesso tempo, la campionessa olimpica di wrestling Taha Akgül ha lanciato una disperata richiesta di aiuto su Instagram. Akgül ha vinto il titolo alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e il bronzo a Tokyo nel 2020. Ha annunciato che l'edificio dove si trova il suo club di wrestling è stato distrutto dal terremoto e tra i 30 e i 40 lottatori erano sotto le macerie: “L'edificio dove 30- Anche 40 dei nostri lottatori rimasti al club di wrestling di Kahramanmarash sono stati distrutti... I nostri atleti sono ancora lì. Stiamo aspettando i soccorsi urgenti. Aiuto, Signore!".

Le ultime dalla società di pallavolo turca

Buone notizie per le ragazze della squadra di pallavolo turca disperse. La società, attraverso il proprio sito, ha indicato che cinque delle giocatrici sono state tirate fuori dalle macerie. Sono buona salute e stanno per ricongiungersi alle loro famiglie.