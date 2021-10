Terremoto a Tokyo, scossa di magnitudo 6.1 fa tremare la metropoli: treni sospesi

Giovedì 7 Ottobre 2021, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 16:29

Terremoto a Tokyo, una forte scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata alle 22.41 locali (15.42 in Italia). Il sisma ha avuto l'epicentro a Chiba, la prefettura giapponese che include la periferia orientale della capitale e la penisola rurale di Bōsō. A renderlo noto, è stata la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando poi l'intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose. I servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi.

Terremoto in Pakistan, scossa di magnitudo 6 vicino ad Harnai