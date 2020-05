Terremoto, forte scossa di 5.1 a Teheran: paura e gente in strada

Terremoto in Iran, forte scossa di 5.1 a Teheran: paura e gente in strada. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito Teheran questa sera, avvertita anche in alcune città delle province settentrionali di Mazandaran e Qom. Molte persone sono scese in strada nella capitale iraniana. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Damavand, 58 km da Teheran.





Ultimo aggiornamento: 23:09

