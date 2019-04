Terremoto, forte scossa di 6.3 a Taiwan: panico tra la popolazione, sentita a centinaia di chilometri. La scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito oggi l'est di Taiwan, a circa 10 km a nordovest della città costiera di Hualien e ad una profondità di 10 km: lo riporta l'Istituto geofisico americano (Usgs). Per ora non si hanno notizie di vittime o danni. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei, che si trova a circa 115 km dall'epicentro del sisma.

è stata registrata dalla Sala sismica di Ingv a Roma: è avvenuta alle 7:01 ora italiana, nella zona di Taiwan con coordinate geografiche (lat, lon) 23.97, 121.83 ad una profondità di 20 chilometri.

Secondo i media locali, il terremoto è stato sentito in tutta l'isola e la superstrada Yilan-Hualien è stata chiusa a causa della caduta di pietre sulla carreggiata. L'Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito i residenti del lungomare di un possibile effetto sui livelli dell'acqua, ma non sono stati emessi avvisi di tsunami.

Nel 2018 Hualien era stata colpita da un terremoto di magnitudo 6,4 che ha provocato 17 morti. Mentre Taiwan, situata all'incrocio di due placche tettoniche, aveva subito nel 1999 un terremoto di magnitudo 7.6 che aveva provocato circa 2.400 vittime.

