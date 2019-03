Terremoto in Perù nella notte. Un sisma di magnitudo 7 ha colpito il sud del Perù alle 3.50 di stanotte ora locale (9.50 in Italia). Lo si apprende dall'Us Geological Survey (Usgs). Al momento non si ha notizia delle conseguenze. L'epicentro del sisma è stato individuato a 27 chilometri a nordest di Azangaro e a una profondità di circa 260 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA