Terremoto di 6.8 in Grecia, a sud di Zante. «Paura in Sicilia, Calabria e Puglia» Video

Un violentissimo terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 6.8 a profondità di dieci chilometri. La scossa, molto forte, è stata avvertita anche nel meridione, e soprattutto nella Sicilia orientale, in Calabria e in Puglia. Segnalazioni sono giunte persino da Napoli,

LEGGI ANCHE: Terremoto a Perugia nella notte: scossa di magnitudo 3

Non confermata, per ora, l'allerta tsunami. Gravi danni risulterebbero sulla costa occidentale greca e sulle isole di Zante (Zacinto) e Cefalonia. Gente in strada sulle isole greche.

A 6.9 magnitude earthquake took place in Greece today. The epicenter of the quake was reported to be in the Iyon Sea, 250 km west to Athens.

Users shared footage on social media of the quake, that happened in a depth of 16.6 km. pic.twitter.com/p4VrGUXT9y

— EHA News (@eha_news) 25 ottobre 2018