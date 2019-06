Terremoto in Indonesia di 6.3, paura tra la popolazione, si temono danni e vittime

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha scosso l'Indonesia alle 19.24. La magnitudo è stata di 6.3 sulla costa settentrionale dell'isola di Irian Jaya ed è stato avvertito a centinaia di chilometri di distanza. Si temono danni e vittime, la profondità è stata di 20 chilometri. Dalla Nuova Zelanda al Giappone si tratta della quinta scossa di magnitudo superiore ai sei gradi della scala Richter nelle ultime 48 ore.

⚠️#Indonesia: A very strong #earthquake of magnitude Mww=6.3, was registered at 245 KM West of #Abepura, #Papua province. Depth: 12,1 KM.

— American Earthquakes (@earthquakevt) 19 giugno 2019