Terremoto in Grecia di 4.7, paura al confine con l'Albania

Terremoto, una scossa è stata avvertita in serata in Grecia, nella zona di Kanallaki, a circa 200 chilometri in linea d'aria dalla Puglia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata avvertita in Grecia alle ore 22.22, non lontano dal confine con l'Albania. Secondo quanto riportato dal sito dell'Ingv, l'epicentro è stato registrato a una profondità di 10 chilometri.

Ultimo aggiornamento: 23:08

