Terremoto a Dubrovnik di 4.4, paura sulla costa dalmata nella notte

Terremoto, una scossa di entità rilevante è stata avvertita 38 chilometri al largo della città dalmata di Dubrovnik nella notte. La magnitudo rilevata è stata di 4.4 con epicentro in mare a sud dell'isola di Mljet. Come riferiscono i media locali, il sisma è stato registrato alle 2.30. Il terremoto è stato avvertito dagli abitanti chiaramente dagli abitanti nella nota città turistica, ma finora non sono giunte notizie di danni.

