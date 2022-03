Terremoto, una scia lunghissima di scosse preoccupa un'isola nelle Azzorre: si prepara una mega evacuazione

L'ha presa in braccio e ha cercato di consolarla perché questa attesa di un possibile, forte terremoto con eruzione nelle Azzorre sta diventando davvero snervante. La foto scattata dall'agenzia Reuters del presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa che coccola una bimba spaventata per l'imminente eruzione ha fatto il giro del mondo. Perché l'allerta eruzione nelle Azzorre permane. Gli abitanti dell'isola di São Jorge, nell'arcipelago delle Azzorre, continuano a prepararsi ad una possibile eruzione vulcanica.

APPROFONDIMENTI PORTOGALLO Foto IL SISMA Terremoto Napoli di 3.5 LA SCOSSA Terremoto in Giappone di 7.3 al largo di Fukushima. Diramata... IL CASO Terremoto, cosa sono le "luci telluriche" avvistate in...

Vulcano Canarie, le autorità finalmente esultano: «Dopo 85 giorni l'eruzione è finita»

Secondo i dati diffusi dal centro di informazione e vigilanza sismo-vulcanica delle Azzorre, Civisa, negli ultimi dieci giorni si sono infatti verificate più di 1400 scosse, circa 200 delle quali avvertite dalla popolazione. Tuttavia l'intensità sta diminuendo, mentre cresce la speranza che alla fine non si verifichi una catastrofe.

Ora è ufficiale, nel corso della serata di ieri la CIVISA ovvero l'ente che si occupa di monitorare l'attività sismica e vulcanica delle Azzorre ha innalzato l'allerta vulcanica per l'isola di #SãoJorge ad un livello di 4 su 5, una sorta di allerta arancione. pic.twitter.com/yVk3A1uFhb — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 24, 2022

In visita all'isola per verificare la situazione ed incontrare i responsabili del governo locale, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha invitato la popolazione a mantenere la calma e ad evitare «allarmismo ingiustificato», ricordando che gli esperti stanno seguendo da vicino l'evoluzione del fenomeno.

Intanto migliaia di abitanti hanno lasciato le proprie case, soprattutto nella municipalità di Velas, epicentro delle scosse. Alcuni si sono spostati su altre isole, altri sono volati fino al Portogallo continentale, la maggior parte si è trasferita in aree più sicure dell'isola. In caso di eruzione, le strutture per accogliere possibili sfollati sono già state allestite, e le forze di sicurezza sono pronte ad intervenire.

L'ultima eruzione vulcanica sull'isola di Sao Jorge si è verificata nel 1808. Trattandosi di un sistema vulcanico fissurale, la lava fuoriuscirebbe da una spaccatura lineare e non da un unico cratere.

L'ultimo terremoto significativo di questo fenomeno sismico che si sta protraendo nel tempo si è verificato alle 18:41 (19:41 ora di Lisbona) il 19 marzo, con una magnitudine di 3,3 sulla scala Richter.

Terremoto di magnitudo 7.4 in Giappone: almeno 3 le vittime, più di 190 i feriti

Terremoto Napoli di 3.5, epicentro vicino Pozzuoli. «Scossa più forte nell'area flegrea dal 1984»