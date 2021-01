Terremoto in Antartide di magnitudo 6.9 e mini-tsunami, evacuata base Cile

Fortissima scossa di terremoto in Antartide che ha generato anche onde tsunami. Il sisma, di magnitudo 6,9, ha colpito sabato l'Oceano Antartico in aree che sono disabitate. La scossa è stata registrata vicino alla base cilena Eduardo Frei, che è stata provvisoriamente evacuata. Il sisma è stato registrato alle 20.36 locali (le 0.36 in Italia) a profondità di 15 chilometri ed epicentro circa 210 km a est della base cilena. L'Ufficio nazionale di emergenza del ministero dell'Interno (Onemi) cileno ha chiesto di «abbandonare la costa del territorio antartico». Sono state segnalate piccole onde di tsunami ma non si registrano gravi danni. La terra emersa più vicina, distante 55 chilometri (34 miglia) è l'isola di Elephant, montuosa e ricoperta di ghiacci, nella parte esterna delle Shetland meridionali. I dati dell'US Geological Survey (USGS) hanno indicato la magnitudo del terremoto in 6,9, in calo rispetto alle stime precedenti di 7.3 e 7.0. Le isole vicine all'epicentro, tra cui Elephant ma anche King George Island e Clarence, non hanno una popolazione permanente ma ospitano numerose stazioni di ricerca. Non sono stati registrati danni gravi. Il terremoto è stato percepito dalla popolazione anche nel sud dell'Argentina e del Cile, in particolare a Ushuaia a nord di Capo Horn.

#UPDATES A 7.0-magnitude earthquake strikes off the coast of Antarctica, with authorities issuing a tsunami warning for Chile's Eduardo Frei base on the frigid continent, emergency officials say https://t.co/DevEU76yfp pic.twitter.com/7bNVvmy9A8 — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2021

