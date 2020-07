Terremoto Alaska di 7.8. Allerta tsunami in un raggio di 300 km, California esclusa

Terremoto, una scossa fortissima è stata registrata in Alaska alle 22.12 locali, le 8.12 del mattino in Italia. L'istituto geofisico statunitense parla di magnitudo di 7.8 a una profondità di soli 20 chilometri. La scossa è stata registrata davanti alle coste dell'Alaska. Allerta tsunami è stata emessa per un raggio di 300 chilometri dall'epicentro del sisma e riguarda le coste dell'Alaska meridionale e le isole Aleutine. Escluso il coinvolgimento di altre aree del Pacifico, così come della California. Il terremoto ha colpito a 99 km a sudest di Perryville. Il sisma ha provocato l'emissione di un allarme tsunami per l'Alaska meridionale, la penisola dell'Alaska e le isole Aleutine. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale dello stato Anchorage, che dista circa 800 km destando grande allarme. Non c'è ancora notizia di danni a persone o cose.

WATCH: Sirens wail as a tsunami warning is issued for parts of Alaska after a 7.8-magnitude earthquake pic.twitter.com/WxnlQCLovP — BNO News (@BNONews) July 22, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:20

