Terremoto in Nuova Zelanda: settima forte scossa in ultimi 4 giorni E in Giappone 26 feriti per il sisma di martedì

Nuova scossa di terremoto in Nuova Zelanda alle isole Kermadec. Il sisma, registrato alle 9,01 (ora italiana; 19.01 ora locale), ha avuto un'intensità di magnitudo 6.5 e si è verificato a una profondità di 20 chilometri. È la settima scossa negli ultimi 4 giorni di intensità superiore a 6. La più forte era stata registrata domenica scorsa poco prima dell'una di notte (ora italiana) con una magnotudo pari a 7.2.

[DATI #RIVISTI] #terremoto Mw 6.5 ore 09:01 IT del 19-06-2019, Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand] Prof=20Km #INGV_22490791 https://t.co/iTyqI3OuN6

— INGVterremoti (@INGVterremoti) 19 giugno 2019