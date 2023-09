Terremoto in Marocco, la notte della paura: «Tutto tremava forte, così ci siamo precipitati in strada»

Notte di paura in Marocco dopo il terremoto che ha colpito il Paese. Molti i turisti presenti (Marrakesh è una storica meta turistica). Ecco il racconto di Lorenzo, un ticinese che si trova a Marrakesh. «In questo momento mi trovo a Marrakesh in Marocco insieme ad un'amica», scrive l'uomo poco prima delle quattro di questa mattina. Le immagini che arrivano raccontano di sfollati accampati all'aperto, di crolli e morte. «Noi siamo in questo momento al sicuro fuori dalle mura accampati a bordo strada insieme ad altri 15 ospiti che erano con noi in un riad. Non abbiamo però molte notizie». Il tentativo di parlare telefonicamente va al momento a vuoto ma WhatsApp funziona e Lorenzo, verso le otto è apparentemente meno preoccupato e scrive: «La situazione si è calmata un po’, ma ci sono un bel po’ di danni». E spiega che «siamo di Lugano, siamo noi due e un'altra dozzina di ospiti di altre nazionalità».

Terremoto oggi in Marocco, scossa magnitudo 6.8: blackout e linee telefoniche interrotte a Marrakech

«Eravamo all’interno del riad quando è successo ed ha iniziato a tremare tutto molto forte e ci siamo precipitati fuori dall’edificio.

CATENA MONTUOSA

Uno sciame sismico di centinaia di scosse, durante la notte, è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica (Ing) del Marocco dopo la scossa di magnitudo 7 sulla scala Richter che ha colpito la zona a sud-ovest di Marrakech. Secondo Nasser Jebbour, capodivisione dell'Ing, l'area colpita ha un perimetro di almeno 400 chilometri, nella provincia di Al Hazoud, dove sorgono i villaggi berberi, ai piedi dell'Atlante. Ed è qui che a partire delle prime ore dell'alba si cominciano a contare i danni, ora che i soccorritori sono riusciti a raggiungere anche le zone più impervie della catena montuosa, vicino alla cima del Toubkal.

At least 632 people have been killed following a 6.8 magnitude earthquake in Morocco, officials have said.



Local journalist Rida Fakhar tells @KamaliMelbourne about his experience, as he was in Marrakech during the earthquake. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/aeCP7xjffu

— Sky News (@SkyNews) September 9, 2023