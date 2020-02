Terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato alle 16.02 in mare a nord est di Creta con epicentro a una profondità di 16 chilometri. Non si registrano per adesso danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita in tutto l'arcipelago del del Dodecaneso e sulle coste turche.

Ultimo aggiornamento: 17:50

