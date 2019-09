Terremoto a Istanbul di 5.8, gente in strada e social network impazziti

Terremoto a Istanbul, in Turchia. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata a pochi chilometri dalla metropoli, nel Mar di Marmara. I social sono stati invasi di messaggi e video del sisma. Molti palazzi sono stati evacuati e la gente è scesa in strada. Tanta la paura, ma non si hanno notizie di dani a cose o persone. La scossa è avvenuta alle 12.59, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 28.17 ad una profondità di 10 km. L'epicentro è lo stesso del sisma registrato il 24 settembre, a sud-ovest della città sul Bosforo. L'area è attraversata dalla faglia nord anatolica, che la pone a rischio sismico.

Terremoto a Istanbul di 4.7, epicentro nel mar di Marmara: allarme tra la popolazione



