Terremoto in Iran, scossa di 5.1 registrata vicino alla centrale nucleare di Bushehr

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 5:23 ora locale (le 2:53 in Italia) in Iran, non lontano dalla centrale nucleare di Bushehr. Secondo i dati dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro 44 km a sudest di Borazjan. Non si segnalano al momento particolari danni a persone o cose.

Secondo le autorità locali, citate dall'Isna, non risultano al momento danni significativi né pericoli di fuoriuscita di materiale dannoso. Costruita dalla Russia, la centrale di Bushehr è operativa dal 2013 e attualmente ha un reattore in funzione da 1.000 megawatt.



