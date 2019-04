Terremoto, forte scossa di 6.8 in Indonesia: è panico, revocato l'allarme tsunami

​Terremoto, forte scossa di 6.8 in Indonesia: l'allarme tsunami diramato in primo momento è rientrato, e di conseguenza è stato revocato anche l'ordine di evacuazione. Ai residenti in alcune aree, infatti, era stato ordinato di evacuare le loro case. La forte scossa di terremoto di 6.8 è stata registrata a Est dell'isola di Sulawesi. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) -1.81, 122.63 ad una profondità di 20 chilometri.

L'epicentro del sisma di 6.8 è in mare, lontano da Palu, la città devastata da un terremoto e conseguente tsunami che ha causato oltre 4.000 vittime lo scorso settembre. La scossa è stata comunque avvertita a Palu e ha causato il panico tra gli abitanti del luogo che sono scesi in strada.

Le autorità indonesiane hanno revocato l'allarme tsunami diramato dopo il sisma di magnitudo 6,8 gradi della scala Richter che ha colpito al largo dell'isola di Sulawesi.

