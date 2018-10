Forte terremoto ad Haiti, molti feriti. Crollata anche una chiesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi magnitudo 5.9 ha colpito Haiti nella zona nord-occidentale. Molti risultano i feriti, per lo più in maniera lieve, e alcune case sono andate distrutte. Al momento non sono confermate vittime.Il terremoto si è verificato alle 2.11 italiane in mare a 12 miglia (19 km) a nord-ovest di Port-de-Paix, sulla costa settentrionale di Haiti. L'ipocentro à stato localizzato a 7,3 miglia (11,7 chilometri) di profondità. Distrutte alcune case a Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme e Turtle Island. Tra le strutture danneggiate, anche la chiesa Saint-Michel a Plaisance. Altri soccorritori hanno riportato il crollo di una parte di un ospedale. Il sisma è stato avvertito, seppur in maniera lieve, anche nella capitale, Port-au-Prince, e nella vicina Repubblica Dominicana. Haiti è particolarmente vulnerabile ai terremoti: nel 2010 una scossa di magnitudo 7,1 ha distrutto gran parte della capitale e ucciso circa 300.000 persone.