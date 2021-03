Grecia, terremoto in Tessaglia: registrata nuova scossa di magnitudo 5.6

Nuova scossa di terremoto in Grecia centrale. Secondo l'Usgs americano, nella giornata di oggi sono state rilevate delle scosse di magnitudo 5.6, a circa 9 km da Verdikousa, in Tessaglia. La profondità stimata dell'epicentro è di 10 km. Secondo i media locali, al momento non si registrano vittime né danni rilevanti. Al momento non si ha notizia di vittime o crolli nella regione.

Una scossa di magnitudo 5.9 aveva già colpito la Grecia centrale lo scorso 4 marzo, dopo la scossa di magnitudo 6.3 del 3 nella stessa regione della Tessaglia. «È stata una forte scossa di assestamento, invitiamo la popolazione a rimanere fuori dalle case», ha dichiarato poi un sismologo alla televisione nazionale Ert. In quell'occasione ben sei persone sono state estratte vive dalle macerie dopo la prima scossa.

New @eu_echo map available on the latest Greek 6.3M #earthquake on 3 March.

🇬🇷 The Greek Civil Protection and regional authorities provided more tents, generators, blankets, sleeping bags, beds and other material to affected people.

🗺️ https://t.co/GjEfgxfshD #EUCivPro pic.twitter.com/dzYjHoto1R

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) March 8, 2021