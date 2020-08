Grecia, terremoto 5.2 al largo del Peloponneso, avvertita anche ad Atene

Questa mattina, alle 10.27 ora locale (9:27 in Italia), nella Grecia meridionale è stata registra una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,2, avvertita anche ad Atene. Attualmente non sono stati segnalati feriti o danni; l’Istituto geodinamico di Atene ha riferito che l’epicentro del terremoto è stato individuato 53 chilometri a sud est dell’isola di Idra e ad est del Peloponneso, a una profondità di 90 chilometri. I terremoti sono frequenti in Grecia, soprattutto in mare. L'ultimo forte sisma nel Paese si è verificato nel luglio 2017 sull'isola di Kos: una scossa del 6.7 che ha causato la morte di due persone.

Ultimo aggiornamento: 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA