Terremoto Giappone oggi, scossa magnitudo 7.5 sulla costa occidentale: scatta l'allerta tsunami

Terremoto in Giappone. L'Istituto geofisico statunitense (Usgs) ha aumentato da 7.4 a 7.5 la magnitudo del violento terremoto che ha colpito oggi la costa centro-occidentale del Giappone. È quanto indica l'istituto sul suo sito. Il forte sisma era stato preceduto da una prima scossa di magnitudo 5.5 nella stessa zona. Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime, feriti o danni. Intanto nel Paese è scattata l'allerta Tsunami. L'epicentro della scossa è stato nella prefettura di Ishikawa.

🔴🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 7.1 ore 08:10 IT del 01-01-2024 a Near west coast of eastern Honshu, Japan [Land: Japan] Prof= 75.8 Km #INGV_37258201 https://t.co/AAZgDin6jm

