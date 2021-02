Terremoto in Giappone di 7.1 non lontano da Fukushima: rischio tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.1 si è verificato oggi in Giappone. La fortissima scossa, con epicentro a 60 chilometri di profondità, è stata registrata alle ore 15.07 italiane (le 23.07 in Giappone) vicino alla costa orientale di Honshu, l'isola più grande del Giappone, non lontano - in linea d'aria - da Fukushima. Rischio tsunami. Il sisma si è protratto per oltre un minuto ed è stato ampiamente avvertito nella capitale Tokyo. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose.

