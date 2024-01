Terremoto Giappone oggi, scossa di magnitudo 7.5. Allarme tsunami, evacuate 51mila persone

Terremoto Giappone. L'Istituto geofisico statunitense (Usgs) ha aumentato da 7.4 a 7.5 la magnitudo del violento terremoto che ha colpito oggi la costa centro-occidentale del Giappone. È quanto indica l'istituto sul suo sito. Il forte sisma era stato preceduto da una prima scossa di magnitudo 5.5 nella stessa zona.

Non si hanno notizie di eventuali vittime, feriti o danni. Intanto nel Paese è scattata l'allerta Tsunami. L'epicentro della scossa è stato nella prefettura di Ishikawa.

🔴🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 7.1 ore 08:10 IT del 01-01-2024 a Near west coast of eastern Honshu, Japan [Land: Japan] Prof= 75.8 Km #INGV_37258201 https://t.co/AAZgDin6jm