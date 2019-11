Terremoto nel sud della Francia, paura al confine con l'Italia

Un séisme "fort" de magnitude 5,4 a été recensé dans la Drôme, près de Montélimar en fin de matinée pic.twitter.com/sDrmQIiKMV — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2019

🚨 Les sapeurs pompiers de le Drôme reçoivent de nombreux appels pour une secousse ressentie dans le secteur de Montélimar.

🛑 Ne saturez pas inutilement les lignes d'urgence 18 et 112 sauf pour les véritables situations urgence — Pompiers Drôme (@sdis26) November 11, 2019

#Séisme vers #Montélimar :



Des premières images arrivent. Les dégâts semblent matériels et globalement limités.



Pour rappel, la #secousse a été évaluée à 5,4 sur l'échelle ouverte de #Richter.



📸 Naël Jammal constate que les murs ont bougé et ont fait tombé des objets. pic.twitter.com/8twi2zG8Su — La Radio Météo 🎙 (@radiometeo) November 11, 2019

Terremoto nel sud della, al confine con l'Italia. La segnalazione è arrivata alle 11.52 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.56, 4.63 ad una profondità di 11 km. Questo il tweet dell'INGV che ha individuato il luogo della scossa di magnitudo 5.0 nei pressi di Montélimar. Il terremoto è stato distintamente avvertito a Nîmes, Lione, Grenoble, Montpellier e Marsiglia.Secondo quanto riporta "Le Figaro", il terremoto è stato avvertito in tutta la regione di Montélimar (Drôme). La fonte è il Centro di Sismologia di Strasburgo. Su Twitter i vigili del fuoco di Drome confermano di aver ricevuto diverse telefonate ma chiedono, allo stesso tempo, di non intasare le linee evitando segnalazioni non necessarie. Al momento non si hanno notizie di danni a persone e cose.Su Twitter, seguendo l'hashtag #séisme, si possono avere aggiornamenti da parte degli utenti e dei residenti nella zona.