Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6.5: si temono gravi danni

Un forte terremoto, di magnitudo 6.5, è stato registrato nel nord delle Filippine. Lo ha rilevato Usgs, l'istituto geologico degli Stati Uniti.

#Earthquake (#lindol) possibly felt 2 min 12 sec ago in #Philippines. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/WUwARdiR3T

— EMSC (@LastQuake) October 25, 2022