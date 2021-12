Terremoto a Creta di magnitudo 5.5. «Scossa avvertita anche in Puglia»

Trema la Grecia. Alle 6.08 un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito l'isola di Creta, ad una profondità di circa 20 chilometri. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 20 km di profondità ed epicentro in mare a 15 km dal villaggio di Pyrgos. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Sui social: «Scossa avvertita anche in Puglia».

Terremoto in Grecia, a Creta, avvertito in Puglia. — Opp hub (@marnatv) December 29, 2021

Si tratta della seconda violenta scossa nel giro di pochi giorni: l'ultima 72 ore fa a largo dell'isola di magnitudo 5.2 a 71 km a est del comune di Sitia e a 48 km a sud-ovest dell'isola di Kasos, a una profondità di 8,9 km. Oltre che a Creta, la scossa era stata avvertita in diverse altre isole, tra cui Kassos, Rodi e Santorini, secondo i media locali.