Terremoto in California di 6.2, paura anche in Oregon. «Scossa in mare, non c'è allarme tsunami»

Un forte terremoto di magnitudo 6.2 è stato avvertito in nel nord della California. La scossa, al largo della costa, ha destato panico soprattutto nelle relativamente vicine Sacramento e Albany (in Oregon). La profondità registrata è stata di 20 km ed è stata registrata alle 13.10 locali, le 21.10 in Italia. Non è stato diramato un allarme tsunami. Il terremoto si è verificato vicino alla zona di subduzione di Cascadia, un'importante linea di faglia che si estende dall'isola settentrionale di Vancouver in Canada alla California settentrionale.

