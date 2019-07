Terremoto in California, magnitudo 6.4: paura a Los Angeles e Las Vegas

Terremoto di magnitudo 6.4 in California. È avvenuto nella zona centrale del Paese alle 19,33 ora italiana, a una profondità di 10 km, a circa 300 chilometri da Los Angeles. Secondo quanto riferisce l'Istituto geofisico americano (Usgs), il sisma è stato avvertito a Los Angeles e diverse altre città. Al momento non sono segnalati danni o vittime.



Look at all this #damage from the #earthquake in California! Snapchat video was recorded in Ridgecrest, one of the towns closest to the epicenter! NOT MY VIDEO pic.twitter.com/Bce6CT5HSB

— Mikey 🇷🇴 (@MambaMike13) 4 luglio 2019