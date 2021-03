Terremoto Algeria, forti scosse fino a 6.2: «Sentite anche in Sardegna e Liguria», rientra l'allerta tsunami

Terremoto in Algeria: due le scosse di magnitudo alla costa algerina e il sisma più forte, di magnitudo 6.2, è stata avvertita anche in Italia. Il terremoto è avvenuto poco dopo l'una. Diverse testimonianze sono arrivate dai cittadini, in particolare dalla Sardegna e dalla Liguria.

Sciame sismico

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, lo sciame sismico ha avuto ipocentro a circa chilometri di profondità ed epicentro a 20 chilometri da Bejaia. Non sono state diffuse informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Rientra l'allerta tsunami in Sardegna

È rientrata l'allerta tsunami diramata questa notte, a causa del terremoto registrato al largo della costa algerina, per le coste di Teulada, nel sud Sardegna. Lo rende noto la Regione Sardegna. È stata mobilitata la struttura della Protezione civile regionale, che è rimasta in costante contatto con la struttura nazionale. «Fortunatamente non è accaduto nulla - ha sottolineato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile - C'è stato un innalzamento minimo che non ha comportato alcun danno, ma abbiamo monitorato costantemente l'evento e la situazione dalla sala operativa regionale».

