Terremoto in Albania, nuova scossa magnitudo 4: oltre 300 quelle di assestamento

Continua a tremare la terra in Albania: un'altra scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4, è stata registrata questa sera. Il suo epicentro è stato individuato vicino a Durazzo, a 20 chilometri a nord-ovest di Tirana. Dalla forte scossa di ieri pomeriggio, di magnitudo 5.8, sono state registrate oltre 300 scosse di assestamento. Domani a Tirana a Durazzo e Elbasan, per precauzione, le scuole resteranno chiuse. In tutto sono oltre 900 le abitazioni e i palazzi danneggiati secondo gli ultimi bilanci del governo.

