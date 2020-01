Terremoto in Albania la notte di Capodanno, scossa di magnitudo 4.2

Terremoto in Albania, dove una nuova scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 3:53 sulla costa settentrionale, non lontano da Durazzo. Secondo i dati dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro in mare a circa 13 km di profondità ed epicentro 27 km a nordovest dalla città dell'anfiteatro romano. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Il sisma di magnitudo 6.5 che ha colpito la zona il 26 novembre scorso ha causato oltre 50 morti e 2mila feriti.

Terremoto in Albania di 4.7, avvertito sulla costa pugliese: torna la paura tra la gente

Tirana, terremoto in Albania: 17 ordini di arresto per imprenditori e amministratori

Terremoto catastrofico, Ingv: «Big one arriverà, ma non si può prevedere»

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Adriatic Sea 43 min ago pic.twitter.com/QZo6pPAK1V — EMSC (@LastQuake) January 1, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA